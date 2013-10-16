ABD idam için bir ilki denedi

ABD 'nin Florida eyaletinde 27 yıl önce genç bir kadını öldüren mahkumun cezası, zehirli iğneyle infaz edildi. Yetkililer, 51 yaşındaki William Happ'in Starke kentindeki Florida Eyalet Cezaevi'nde idam edildiğini açıkladı.

Happ, ABD'de midazolam hidroklorür kullanılarak idam edilen ilk mahkum oldu. Hala bazı eyaletlerde infaz için barbiturat pentobarbital kullanılıyor.

Happ, 1986'da bir marketin park yerinde karşılaştığı 21 yaşındaki Angie Crowley'e önce tecavüz etmiş, daha sonra genç kadını boğarak öldürmüştü.

Genç kadının cesedini nehre atan Happ, mahkeme tarafından ölüme mahkum edildikten sonra temyize başvurma hakkını kullanmamış ve ölüme hazır olduğunu söylemişti.