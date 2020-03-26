ABD hükûmetine danışmanlık yapan Dr. Fauci: Covid-19 mevsimsel bir hastalık hâline gelebilir, ikinci bir döngüye hazır olmalıyız

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ABD hükûmetine yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda danışmanlık yapan ekipte bulunan Dr. Anthony Fauci, Covid 19'un mevsimsel bir hastalık haline gelebileceğini ifade etti.

Beyaz Saray'da konuşan Fauci, virüsün havaların soğumaya başladığı güney yarımkürede giderek daha fazla hastalığa sebep olduğunu ifade etti.

Fauci, güney yarımkürede de bir salgın meydana gelirse "virüsün durdurulsa bile geri gelmesinin kaçınılmaz olacağını" ifade etti.

Tecrübeli doktor, "Bunu şimdi durdurmayı başaracağımızı biliyorum, ama gerçekten ikinci bir döngü için hazır olmalıyız" dedi.