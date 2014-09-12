'ABD hükümeti Yahoo'yu tehdit etti'



Yahoo hukukçularının girişimleri sonucunda 2008 yılına ait bir gizli mahkemenin belgeleri üzerindeki gizlilik ibaresi kaldırıldı. "Washington Post"un haberine göre, bin 500 sayfayı bulan belgeler, ABD hükümetinin kullanıcılarının verilerini teslim etmesi için Yahoo yönetimini para cezasıyla tehdit ettiğini ortaya koydu. Yahoo yönetimine, hükümetle işbirliğine yanaşmaması halinde günlüğü 250 bin dolardan para cezasına çarptırılma uyarısında bulunuldu.

Hükümetin talebini anayasaya aykırı olarak değerlendiren Yahoo, konuyu Yabancı İstihbarat İzleme Mahkemesi'ne (FISC) taşıdı. Mahkeme, hükümete hak verdi. Yahoo da bunun üzerine önde gelen 7 bilişim şirketiyle birlikte Ulusal Güvenlik Kurumu'na (NSA) kullanıcılarının verilerini iletmek zorunda kaldı.

'Saydamlık açısından sevindirici'

Yahoo'nun hukuk sorumlusu Ron Bell, "Maalesef ne hükümetin talebine FISC nezdinde itirazımız ne de daha sonra gittiğimiz temyiz bir sonuç getirmedi" dedi. Bell, 2008 yılına ait gizli mahkeme belgeleri üzerindeki gizlilik ibaresinin kaldırılmasını ise "saydamlık açısından sevindirici bir gelişme" olarak niteledi.

Rusya'ya kaçan NSA eski çalışanı Edward Snowden'ın ifşaatları, ABD ve İngiliz istihbaratının Prizma (Prism) programı adı altında dünya genelinde telefon ve internet iletişimini dinlediğini ortaya çıkarmıştı.