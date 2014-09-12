T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

'ABD hükümeti Yahoo'yu tehdit etti'

Önde gelen internet portallarından Yahoo'nun, ABD hükümeti tarafından kullanıcılarının verilerini iletmeye zorlandığı ortaya çıktı.

12 Eylül 2014 14:24


Yahoo hukukçularının girişimleri sonucunda 2008 yılına ait bir gizli mahkemenin belgeleri üzerindeki gizlilik ibaresi kaldırıldı. "Washington Post"un haberine göre, bin 500 sayfayı bulan belgeler, ABD hükümetinin kullanıcılarının verilerini teslim etmesi için Yahoo yönetimini para cezasıyla tehdit ettiğini ortaya koydu. Yahoo yönetimine, hükümetle işbirliğine yanaşmaması halinde günlüğü 250 bin dolardan para cezasına çarptırılma uyarısında bulunuldu.

Hükümetin talebini anayasaya aykırı olarak değerlendiren Yahoo, konuyu Yabancı İstihbarat İzleme Mahkemesi'ne (FISC) taşıdı. Mahkeme, hükümete hak verdi. Yahoo da bunun üzerine önde gelen 7 bilişim şirketiyle birlikte Ulusal Güvenlik Kurumu'na (NSA) kullanıcılarının verilerini iletmek zorunda kaldı.

'Saydamlık açısından sevindirici'

Yahoo'nun hukuk sorumlusu Ron Bell, "Maalesef ne hükümetin talebine FISC nezdinde itirazımız ne de daha sonra gittiğimiz temyiz bir sonuç getirmedi" dedi. Bell, 2008 yılına ait gizli mahkeme belgeleri üzerindeki gizlilik ibaresinin kaldırılmasını ise "saydamlık açısından sevindirici bir gelişme" olarak niteledi.

Rusya'ya kaçan NSA eski çalışanı Edward Snowden'ın ifşaatları, ABD ve İngiliz istihbaratının Prizma (Prism) programı adı altında dünya genelinde telefon ve internet iletişimini dinlediğini ortaya çıkarmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Yahoo ABDPost34;unABDYahooYabancıMahkemesiUlusal Güvenlik KurumuRon BellFISCNSAEdward SnowdenPrizmaDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/rtr/NH

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24