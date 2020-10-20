T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

ABD hükümeti Google’a dava açtı

20 Ekim 2020 20:30

ABD Adalet Bakanlığı ve 11 eyalet, rakiplerine karşı piyasa gücünü kullanarak yasayı ihlal ettiği iddiasıyla Google'a tekelleşme davası açtı. 

ABD Adalet Bakanlığı ve 11 Cumhuriyetçi eyalet yönetimi, Washington DC Federal Mahkemesi'nde Google'a "Tekelcilikle Mücadele Kanunu" kapsamında dava açtı. 

Söz konusu davada Google, online arama piyasasındaki hakimiyetini rakiplerini saf dışı bırakmak için kullanmakla suçlanıyor. 

Dava dilekçesinde Google için herhangi bir ceza talebine yer verilmezken, Adalet Bakanlığı'nın Google'ı bazı operasyonlarını satmaya zorlayabileceği belirtiliyor.

ABD'de uzun süredir Google, Facebook ve Twitter gibi internet şirketlerinin piyasayı tekelleştirmesi ve ellerindeki gücü kullanma alanları tartışılıyordu. 

 

ETİKETLER

abdgoogle
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24