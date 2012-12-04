ABD hükümeti açıkladı: Dünya 21 Aralık'ta yok olmayacak

ABD hükümeti, Dünya'nın sonunun geleceğine dair kıyamet senaryoları üretilen 21 Aralık 2012 tarihi hakkında açıklamada bulundu.



Hükümet, usa.gov internet sitesinden yaptığı "Dünya'nın 2012'de yok olacağı ile ilgili korkunç iddialar, sadece iddiadır" başlıklı açıklamasında "internette Maya takviminin 21 Aralık'ta sona erdiği (ki ermemektedir), bir kuyruklu yıldızın felakete yol açacağı (tamamen yanlıştır), bilinmeyen bir gezegenin gizlice Dünya'ya yaklaşıp çarpacağı (kesinlikle doğru değil) ve benzeri birçok iddianın yer aldığı" belirtildi.



Bu iddiaların çok sayıda kişinin, özellikle de çocukların dehşete kapılmasına neden olduğuna işaret eden ABD hükümeti, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin 'kıyamet' ile ilgili binlerce mektup aldığını, mektupların bazılarının yaklaşan son nedeniyle intihar etmeyi düşünen kişiler tarafından yazıldığını ifade etti.



NASA'nın videosu



ABD hükümeti, Dünya'nın 21 Aralık'ta yok olmayacağını vurguladı. Çarpışma için önce Mayıs 2003 tarihinin ileri sürüldüğünü, bu tarihte hiçbir şey olmayınca kıyamet için Aralık 2012 tarihinin belirlendiğine işaret eden hükümet, "Bu tarihte de bir şey olmayınca acaba bir sonraki tarih ne olacak" diye yazdı.

Sitede NASA'nın iddiaları çürütmek için hazırladığı video için de link verildi.



Farklı ülkelerde çeşitli önlemler



Diğer ülkelerin hükümetleri de insanların korkularını gidermek için çeşitli önlemler alıyor. Rus hükümeti, Dünya'nın yakında yok olmayacağına dair bilimsel veriler içeren açıklamalar yaparken; Fransa'da yetkililer, 21 Aralık'ta mistik bir yer olarak sığınak oluşturacağına inanılan dağlık bölgeye erişimi engellemeyi planlıyor.



NASA, Maya takvimine göre Dünya'nın 21 Aralık'ta yok olacağı ile ilgili iddiaları bertaraf etmek için internet sitesinde özel bir bölüm hazırlamıştı (www.nasa.gov).



Dünya'nın sonu ile ilgili iddiaların kökeni, Maya takvimi, gezegenlerin sıralanması ve Niburu gezegeni gibi konularla ilgili sorulara yanıt veren NASA; sözde Dünya'nın yok olmasına neden olacak Nibiru gezegeni ile ilgili hiçbir bilimsel veri olmadığına dikkati çekmiş ve "Eğer bu gezegen gerçek olsaydı ve Dünya ile çarpışacağı bir rotada bulunsaydı, bunu en az 10 yıl öncesinden bilebilirdik. Aynı zamanda gerçekten 21 Aralık'ta Dünya'ya çarpacak olsaydı Nibiru'yu şimdiden gökyüzünde çıplak gözle görebilmemiz gerekirdi" diye yazmıştı.