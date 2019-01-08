T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Ocak (DHA) – ABD ve Çin arsında aylardır süren ticaret gerginliklerini sonlandırma hedefiyle Pazartesi günü başlayan iki günlük görüşmenin sonucu beklenirken, ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlmelerde rekor seviyed

08 Ocak 2019 16:35

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Ocak (DHA) – ABD ve Çin arsında aylardır süren ticaret gerginliklerini sonlandırma hedefiyle Pazartesi günü başlayan iki günlük görüşmenin sonucu beklenirken, ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlmelerde rekor seviyede arttı.
Toplantının ilk gününde Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu Hu’nun katılımı piyasalarda ticaret gerginliklerini sonlandırma konusunda çözüme açıklık olarak yorumlanmıştı.
Toplantının ikinci gününde, ABD devlet borçları fiyatları, yatırımcıların, yetkililerden ticari ilişkiler ve fikri mülkiyet hakları konularında net bir açıklama beklemeleri etkisiyle, özellikle kısa vadelilerde düştü.
Bunun yanında hisse senetlerinin Wall Street’in gelecek seasına dair iyimserlik etkisiyle yükselmesiyle, tahvil fiyatları düştü.
Açılış öncesi işlemlerde;
- Dow jones yüzde 0.53,
- Nasdaq yüzde 0.46 ve
- S&P yüzde 0.56 arttı.
Dolar, euro karşısında yüzde 0.17 kazanımla 1.1457’den işlem görüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahmut Can EmirOcak DHAABDPazartesiToplantınınDevlet Başkanı Yardımcısı Liu HununBununWall StreetinAçılışDowNasdaqS&PDolar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24