T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD HIMARS füzeleriyle artık denizden de vurabilecek

Hilal Sarı / İstanbul, 25 Ekim (DHA) – ABD, HIMARS füzeleriyle artık denizden de 70 kilometreye kadar uzaklıktaki hedefleri vurabilecek

25 Ekim 2017 20:13

Hilal Sarı / İstanbul, 25 Ekim (DHA) – ABD, HIMARS füzeleriyle artık denizden de 70 kilometreye kadar uzaklıktaki hedefleri vurabilecek.
ABD Ordusunun roketatar sistemi HIMARS Amerikan donanmasının su üstü gemilerinin ölümcüllüğünü artıracak ve ABD ordusunun taşınabilir füze kapasitesini artırmış olacak.
San Antonio sınıfı amfibi askeri çıkarma gemisi USS Anchorage üzerinden 22 Ekim’de gerçekleştirilen bir HIMARS testinde bir hedef 70 kilometre uzaktan yok edildi. Güdümlü Çok Namlulu Roket Sistemi’nden (GMLRS) 15 ila 70 kilometre, uzun menzilli füze sistemi ATACMS üzerinden ise 300 kilometre uzaktaki hedefler vurulabiliyor. Şimdiye kadar sadece karada kullanılan bu füze sistemleri artık Anchorage gibi savaş gemilerinde de kullanılabilecek. (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıEkim DHAHIMARSABD OrdusununHIMARS AmerikanABDSan AntonioUSS AnchorageEkimdeGüdümlüNamlulu Roket Sisteminden GMLRSATACMSAnchorageFotoğraflı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24