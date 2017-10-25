ABD HIMARS füzeleriyle artık denizden de vurabilecek

Hilal Sarı / İstanbul, 25 Ekim (DHA) – ABD, HIMARS füzeleriyle artık denizden de 70 kilometreye kadar uzaklıktaki hedefleri vurabilecek.

ABD Ordusunun roketatar sistemi HIMARS Amerikan donanmasının su üstü gemilerinin ölümcüllüğünü artıracak ve ABD ordusunun taşınabilir füze kapasitesini artırmış olacak.

San Antonio sınıfı amfibi askeri çıkarma gemisi USS Anchorage üzerinden 22 Ekim’de gerçekleştirilen bir HIMARS testinde bir hedef 70 kilometre uzaktan yok edildi. Güdümlü Çok Namlulu Roket Sistemi’nden (GMLRS) 15 ila 70 kilometre, uzun menzilli füze sistemi ATACMS üzerinden ise 300 kilometre uzaktaki hedefler vurulabiliyor. Şimdiye kadar sadece karada kullanılan bu füze sistemleri artık Anchorage gibi savaş gemilerinde de kullanılabilecek. (Fotoğraflı)