ABD heyetiyle Fethullah Gülen için yapılan 'iade görüşmeleri' sona erdi

Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin Adalet Bakanlığı yetkilileri ile ABD'den gelen heyet arasında 2 gün süren görüşmelerin tamamlandığı ve 'olumlu' geçtiğini bildirildi.

Gülen'in iadesi için, Türkiye'ye gelen ABD Adalet Bakanlığı'ndan 3, Dışişleri Bakanlığı'ndan 1 temsilciden oluşan 4 kişilik heyet ile Adalet Bakanlığı yetkilileri arasında dün başlayan görüşmeler sona erdi.

Görüşmeler kapsamında Adalet Bakanlığı bürokratları ve uzmanlarınca, ABD yetkililerine, daha önceden gönderilen 4 iade dosyası hakkında bilgiler verildi. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün Fethullah Gülen'in emir ve komutası altında gerçekleştirildiğine ilişkin önemli deliller de ABD heyetiyle paylaşıldı.

ABD heyetiyle görüşmelerin bugünkü son oturumunda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun, İzmir Cumhuriyet Başssavcıvekili Okan Bato, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Aydıner, FETÖ'ye ilişkin çeşitli sunumlar yaptı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Tosun, ABD heyetine ‘FETÖ'nün mali yapısını anlattı ve söz konusu yapıyla ilgili elde edilen delillere ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

ABD ve Türk yetkililerin ‘iade' konusunda bir araya geldiği görüşmeler ilk gün 9, ikinci gün ise 8 saat sürdü. Adalet Bakanlığı yetkilileri, görüşmelerin ‘olumlu' geçtiğini bildirdi.