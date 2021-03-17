ABD Hazinesi, bir haftada 242 milyar dolarlık yardım dağıttı

ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasında, ilk aşamada toplam 442 milyon dolar tutarında 150 bin adet fiziki çek postalandığı ve çeklerin alacak kişilere geçen hafta sonunda ulaştırıldığı belirtildi.

Sözcü'nün haberine göre; ABD Kongresi'nin iki kanadı tarafından onaylanmasının ardından, geçen hafta, Biden'ın imzasıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme kapsamında Amerikalılar'a 1.400 dolarlık çeklerin yanında, işsizlere de her hafta 300'er dolarlık ödeme yapılıyor.

Yeni düzenlemeye göre, 75 bin dolara kadar kazanan bireyler ya da 150 bin dolardan az kazanan çiftler, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları her yetişkin veya çocuk için 1.400 dolara hak kazanıyor.

Gelir arttıkça ödemeler aşamalı olarak azalıyor; örneğin 80 bin dolar ve üzerinde kazanan bekarlar ya da 160 bin dolar kazanan çiftler yardım almıyorlar.