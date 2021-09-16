ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye'den 5 'El Kaide destekçisine' yaptırım uyguladı

ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye'den '5 El Kaide destekçisine' terör örgütüne finansal destek ve militan gruba seyahat yardımı sağladıkları gerekçesiyle yaptırım uygulandığını açıkladı.

Dış Varlıklar Kontrol Ofisi direktörü Andrea Gacki, yaptığı açıklamada, "Bu hedefe yönelik yaptırımlar, ABD'nin El Kaide'ye mali desteği kesme konusundaki sarsılmaz taahhüdünü vurgulamaktadır" dedi.

Gacki "El Kaide'nin mali destek ağlarını ortaya çıkarmak ve bozmak için Türkiye de dahil olmak üzere yabancı ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Listede, ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye'deki El Kaide faaliyetlerinin birincil kolaylaştırıcısı olarak tanımladığı, Türkiye'de yaşayan Mısır doğumlu avukat Majdi Salim bulunuyor.

Salim'in haricinde, Türk vatandaşları Nurettin Muslihan, Cebrail Güzel ve Soner Gürleyen ile Mısırlı bir 'finans kuryesi' olan Muhammed Nasreddin el-Ghazlani bulunuyor.