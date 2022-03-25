ABD Hazine Bakanı Yellen: Enerji ve emtiada artış küresel büyümeyi düşürebilir

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen CNBC’ye verdiği mülakatta ABD ekonomisinde zayıflama işareti görmediğini, istihdam piyasasının da güçlü olduğunu belirterek “Tüketici Güveni güçlü ve vergi gelirleri de artıyor” değerlendirmesini yaptı.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Yellen Ukrayna krizine bağlı olarak enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın gelecek sene küresel büyümeyi düşürebileceği tahminini yaptı. Yellen enerji fiyatlarının etkisine dair ABD’nin net ihracatçı olduğunu, etkisinin de karışık olacağını bildirdi.

Yellen ayrıca bu noktada Çin’e Rusya ile ilişkileri nedeniyle yaptırım uygulamanın uygun olmayacağını ifade etti. ABD Başkanı Joe Biden Çin’in Rusya’ya ekipman desteği vermesinin sonuçları olacağı uyarısı yapmıştı.