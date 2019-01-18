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Ekonomi

ABD Hazine Bakanı Temsilciler Meclisi'nde ifade vermeyi reddetti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Ocak (DHA) – ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, ABD Temsilciler Meclisi Gelir Yönetimi Komitesi’nin, ABD hükümetinin geçici olarak kapatılmasının etkileri hakkında ifade vermek üzere yaptığı daveti reddetti ve yerine kıdemli b

18 Ocak 2019 13:49

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Ocak (DHA) – ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, ABD Temsilciler Meclisi Gelir Yönetimi Komitesi’nin, ABD hükümetinin geçici olarak kapatılmasının etkileri hakkında ifade vermek üzere yaptığı daveti reddetti ve yerine kıdemli bir yetkili göndermeyi önerdi.
Komite Başkanı, Richard Neal, Mnuchin’i, 28 Ocak’ta başlayacak olan ve vergi kısıntıları ile vergi sisteminde yapılan değşiklikler sebebiyle zor geçeceği tahmin edilen, vergi beyannamesi dönemi öncesinde, hükümetin geçici olarak kapatılmasının etkilerini tartışmak üzere çağırmıştı.
Mnuchin, çağrıyı bir mektupla geri çevirerek, komitenin, hükümetin geçici olarak kapatılması planları konusunda kıdemli bir Hazine ve Gelirler Dairesi yetkilisinin en iyi şekilde bilgilendireceğini belirtti.

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