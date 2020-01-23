ABD Hazine Bakanı'ndan Greta'ya: Üniversitede ekonomi okusun

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ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg'in "fosil yakıtların kullanımın durdurulması" çağrısına tepki göstererek üniversiteye gitmesini ve ekonomi okumasını söyledi.

Mnuchin kendisine Thunberg ile ilgili bir soru yönlendirildikten sonra önce 16 yaşındaki aktivistin kim olduğunu bilmiyormuş gibi davrandı, sonra da Greta'yı konu ile ilgili yeteri kadar bilgi sahibi olmamakla suçladı.

Bir gazetecinin "Kamu ve özel sektörün fosil yakıt kullanımını durdurması ABD'nin büyümesini etkiler mi?" sorusuna yanıt veren Mnuchin, "Greta da kim? Şef ekonomist mi? O kim? Kafam karıştı" diye karşılık verse de daha sonra şaka yaptığını söyledi.

Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'nda konuşan Mnuchin, "(Greta) Üniversitede ekonomi okuduktan sonra geri gelip bunun nasıl işlediğini bize anlatabilir" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının devamında çevre sorunlarının "karmaşık" olduğunu söyleyen ABD Hazine Bakanı, "Araba kullanmama izin verildiği zamanlar bir 'Tesla'm vardı. Califonia'da kullanırdım, severdim. Ancak kimse elektriğin nasıl üreildiğine ve bu bataryalardaki çevre problemlerine odaklanmıyor" dedi.