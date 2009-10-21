ABD havayolu şirketi 6 imama tazminat ödeyecek

ABD'de Müslüman azınlığın sivil haklarını savunan en önemli sivil toplum örgütlerinden biri olan CAIR, hava yolu şirketinin 6 imama tazminat ödemeyi kabul ettiğini duyurmakla birlikte, tazminat miktarını açıklamadı. US Airways ise, tazminat ödemeyi kabul ettiğini doğruladı, ancak yorum yapmadı.İmamlar şirket hakkında ayrımcılık davası açtığında CAIR bu kişilere destek vermişti. 6 imam, Kasım 2006'da Minneapolis-Saint-Paul seferini yapan uçağa bindiklerinde şüpheli görüldükleri gerekçesiyle polis tarafından uçaktan indirilip 5 saat sorgulanmış, serbest bırakıldıklarında ise evlerine US Airways'e ait bir uçakla gönderilmelerine izin verilmemişti.