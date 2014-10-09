ABD havaalanlarında Ebola alarmı



ABD'ye geçen ay giriş yapan Liberyalı Thomas Eric Duncan'ın, Teksas'ın Dallas kentinde 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

Liberyalı Duncan, Dallas'ta yaşayan akrabalarını ziyaret ediyordu. Liberya'da bulunduğu sırada, 15 Eylül tarihinde, Ebola'ya yakalanan bir kadına yardım ettiğini söylemişti. Virüsü kapan kişide hastalığın yüksek ateş ve bulantı gibi ilk belirtilerinin ortaya çıkması kimi zaman 21 günü bulabiliyor.

Hangi havaalanlarında önlemler artırılıyor?

Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest, özellikle Afrika ülkelerinden gelen yolcuların iniş yaptığı bütün havaalanlarında önlemlerin arttırılacağını açıkladı. Bunların başında New York'taki JFK ve Newark ile Atlanta, Chicago ve Washington havaalanları geliyor.

Bu arada ABD Ebola salgınıyla mücadele kapsamında 100 deniz piyadesini Liberya'ya gönderdi.

Bugün Liberya'ya ulaşmaları beklenen deniz piyadeleri, ABD'den gelecek diğer birimler gelinceye kadar bölgede geçici olarak görev yapacak.

Piyade birliğiyle bölgeye sevk edilen teçhizat arasında, iki nakliye uçağı ve Osprey tipi 4 özel uçak da bulunuyor. Osprey, hareketli motoru sayesinde istenilen noktaya bir helikopter gibi iniş yapabiliyor.

Batı Afrika'ya 4 bin ABD askeri

Ebola salgınıyla mücadele amacıyla Batı Afrika'ya şimdiye kadar 350 ABD askeri gönderilmişti. Önümüzdeki haftalarda bu sayının 4 bine yükselmesi bekleniyor.

ABD askerlerinin hastane yapımı ve yardım malzemelerinin sevkiyatında görev alması öngörülüyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Ebola salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 900'ü buldu. Başta Liberya, Sierra Leone ve Gine olmak üzere Ebola virüsüne yakalananların sayısı ise 8 bini aştı.