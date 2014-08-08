ABD hava saldırısına başladı



ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby, sosyal paylaşım ağı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Amerikan uçaklarının IŞİD'in top bataryalarını hedef aldığını duyurdu. Kirby, mesajında söz konusu top bataryalarının Erbil yakınlarındaki Kürt güçlere karşı kullanıldığını vurguladı.

Saldırıda iki adet F18 savaş uçağının kullanıldığı belirtiliyor. Amerikan NBC televizyonu, 220 kilogram ağırlığındaki bombaların Erbil yakınlarına atıldığını bildirdi. CNN televizyonu ise lazer güdümlü bombalar kullanıldığı bilgisine yer verdi.

Konuyla ilgili ayrıntılı bir açıklama yapmayan Pentagon, yalnızca savaş uçaklarının haziran ayında Basra Körfezi'nde konuşlandırılan ABD savaş uçağı gemisi USS George H.W. Bush'tan havalandığını açıkladı.

Başkan Barack Obama perşembe günü yaptığı açıklamada, Amerikan askerlerinin ve tehdit altındaki azınlıkların korunması için havadan saldırı düzenlenebileceği mesajı vermişti.