ABD: Hava operasyonları sonucu Irak ve Suriye'de 119 sivil hayatını kaybetti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun Irak ve Suriye'de devam eden hava operasyonlarında hayatını kaybeden sivillerin sayısını açıkladı.

Açıklamaya göre, hava operasyonlarında şimdiye kadar 119 sivil hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı. 20 Kasım 2015 - 10 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 64 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Ancak bu sayının insan hakları örgütlerinin tahminlerinin oldukça altında kaldığına dikkat çekiliyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Albay John Thomas, 'istem dışı oluşan sivil kurbanların' sayısının asgari düzeye çekilmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi. Operasyonların silahlı çatışma hukukuna uygun şekilde gerçekleştirildiğini belirten Sözcü, her operasyonda gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını belirtti.

Uluslararası koalisyon 2014 yılında hava operasyonlarına başlamıştı. Bu operasyonların yüzde 80'i ABD ordusu tarafından yürütülüyor. Merkezi Londra'da bulunan sivil toplum kuruluşu Airways, koalisyonun hava operasyonları sırasında en az bin 700 sivilin öldürüldüğünü öne sürüyor. Uluslararası Af Örgütü ise sivil kayıpların sayısının 300 dolayında olduğunu tahmin ediyor.

Musul operasyonuna tepkiler

17 Ekim'de Musul'u IŞİD'den arındırmak için Irak ordusu tarafından başlatılan operasyon da sivil kayıplar nedeniyle insan hakları örgütlerinin tepkisini çekiyor.

Uluslararası Af Örgütü, Irak ordusu birliklerinin Musul operasyonu sırasında işkence uyguladığını ve sivilleri öldürdüğünü öne sürdü. Örgütün açıklamasına göre, Musul'un güneyinde kalan köylerde çok sayıda sivil IŞİD'le bağlantılı oldukları gerekçesiyle öldürüldü. Örgüt, olayın 21 Ekim tarihi dolayında cereyan ettiğini iddia etti. Irak İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Kalkınma, yoksul ülkelere yardım konusunda çalışmalar yapan uluslararası sivil toplum örgütü Oxfam da Musul'dan kaçanların sayısının son birkaç gün içinde üç katına çıktığını açıkladı. Örgüt, geçen haftadan bu yana en az 3 bin 362 ailenin bölgeyi terk ettiğini, kampların çoğunun dolu olduğunu, kalacak yer, ısınma, içme suyu gibi sıkıntıların baş gösterdiğini belirtti.

Oxfam'ın Irak direktörü Andres Gonzales ise "Bu zamana karşı bir yarış. Kış yaklaşıyor ve çok sayıda insan kış koşullarına karşı korunaksız durumda" dedi. Gonzales, böyle bir durumda salgın hastalıkların ortaya çıkması riskinin büyüdüğünü söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

Afp/Reuters/KNA, BÖ/GA