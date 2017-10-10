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Dünya

ABD Hava Kuvvetleri: IŞİD’e atılan bomba 100 bini geçti

Hilal Sarı /  İstanbul, 10 Ekim (DHA) –  ABD Hava Kuvvetleri Merkezi Komutası’nın verilerine göre, IŞİD ile mücadele koalisyonuna bağlı askeri güçlerin Irak ve Suriye’de 2014 yılından beri düzenledikleri hava bombardımanlarında attıkları bomba sayısı 100

10 Ekim 2017 17:26

Hilal Sarı /  İstanbul, 10 Ekim (DHA) –  ABD Hava Kuvvetleri Merkezi Komutası’nın verilerine göre, IŞİD ile mücadele koalisyonuna bağlı askeri güçlerin Irak ve Suriye’de 2014 yılından beri düzenledikleri hava bombardımanlarında attıkları bomba sayısı 100 bini geçti.
Koalisyon Ağustos’taki rekor 5 bin 75 bombanın ardından, Eylül ayında IŞİD’e 3 bin 550 bomba attı ve böylece 2017 yılının başından bu yana 36 bin 351 bombanın atıldığı IŞİD’le mücadelede toplam atılan bomba sayısı 102 bin 82\'ye yükseldi.
Afganistan’da Eylül ayında gerçekleştirilen hava saldırılarının sayısı ise son yedi yılın zirvesindeydi. ABD Hava Kuvvetleri Eylül ayında Taliban’a ve IŞİD’in Afganistan’daki uzantısına havadan 751 bomba attı. Bu da Ağustos ayındaki 503 bombalı saldırıyla karşılaştırıldığında yüzde 50 artış anlamına geliyor ve 2010 sonlarında gerçekleşen Sangin Savaşı’ndan bu yana en büyük bombalı hava saldırısı sayısı olarak kayıtlara geçti.
ABD Başkanı Donald Trump’un Afganistan’daki yeni stratejisiyle birlikte hem bombalı hava saldırıları artış gösterdi hem de ordunun satın aldığı uçak sayısında artış kaydedildi. Merkezi komutadan yapılan açıklamada, \"Bu artışlar başkanımızın Afgan halkının istikrarını ve güvenliğini tehdit eden aşırıcı grupları daha proaktif bir şekilde hedef alma stratejisinden ileri geliyor. Ayrıca Bagram Hava üssüne alınan yeni altı F-16 uçağı bu grupları hedef almak için  ihtiyaç duyulan kapasitemizi artırmış oldu\" denildi.
Ağustos ayında Donald Trump Afganistan’daki askeri harekatlar için daha fazla hava saldırısına olanak tanıyan yeni bir strateji açıklamıştı. ABD Hava Kuvvetleri 2017 yılının başından bu yana Afganistan’da 3bin 238 bomba attı.

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