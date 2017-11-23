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Dünya

ABD Hava Kuvvetleri F-35A savaş jetlerini Pasifiğe konuşlandırıyor

İstanbul, 23 Kasım (DHA) – ABD Hava Kuvvetleri, yeni jetleri olan Lockheed Martin F-35A Lightning II’nin ilk deniz aşırı konuşlandırmasını Japonya’nın Okinawa Adası’na gerçekleştirdi

23 Kasım 2017 18:09

İstanbul, 23 Kasım (DHA) – ABD Hava Kuvvetleri, yeni jetleri olan Lockheed Martin F-35A Lightning II’nin ilk deniz aşırı konuşlandırmasını Japonya’nın Okinawa Adası’na gerçekleştirdi.
ABD’nin Utah eyaletinde yer alan Hill Hava Kuvvetleri Üssü’nden, Güvenlik Pakedi Operasyonu için Kadena Hava Üssü’ne konuşlanan 300 personel ve 12 jet operasyona başladı.
Konuşlandırma sonrasında, F-45A jetleri Boeing F-15C Eagle jetleri ile birlikte operasyonlara katılacaklar. Önümüzdeki altı ay boyunca Güvenlik Pakedi Operasyonu kapsamında yerel müttefiklerle birlikte ortak eğitim görevlerine katılacaklar.

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