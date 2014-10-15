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Dünya
Deutsche Welle

ABD hastanesinde Ebola alarmı

ABD'de ilk Ebola vakasının tedavisinde görev alan 76 hastane personeli gözlem altına alındı.

15 Ekim 2014 13:57

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Thomas Frieden, riskli grubun başta yüksek ateş olmak üzere Ebola belirtileri açısından gözlendiğini söyledi.

ABD'ye geçen ay giriş yapan Liberyalı Thomas Eric Duncan'ın, Teksas'ın Dallas kentinde 10 gün boyunca tedavi gördüğü "Texas Health Presbyterian" hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Hastanede görevli 76 personel gözlem altına alındı. Yalnızca doktor ve hemşirelerin değil hastanın odasına giren ve kan numunelerini inceleyen görevlilerin de gözlem altında olduğu belirtildi.

Hafta sonunda, Thomas Eric Duncan'ı tedavi eden ekipten bir hemşirenin Ebola'ya yakalandığı açıklanmıştı.

Virüsü kapan kişide hastalığın yüksek ateş ve bulantı gibi ilk belirtilerinin ortaya çıkması kimi zaman 21 günü bulabiliyor. Ancak hastalık genelde 8 – 10 gün içinde kendini belli ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Ebola salgınında ölenlerin sayısı 4 bini aştı. Başta Liberya, Sierra Leone ve Gine olmak üzere Ebola virüsüne yakalananların sayısı da 8 binin üzerinde seyrediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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