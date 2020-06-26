ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, Covid-19'a üç yeni semptom ekledi

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalığına 3 yeni semptom eklendiğini açıkladı. Buna göre, burun akıntısı, ishal ve mide bulantısı gibi belirtiler de Covid-19 ihtimalini düşündürecek.

CDC'nin açıkladığına göre, Covid-19 belirtileri listesinde şu anda şu semptomlar bulunuyor:

Kas ve eklem ağrısı

Baş ağrısı

Tat ve koku alamama

Ateş

Kuru öksürük

Nefes darlığı

Yorgunluk

İshal

Burun akıntısı

Mide bulantısı

Boğaz ağrısı

Pandemi başladığında temel olarak kabul edilen semptomlar ateş, kuru öksürük ve nefes darlığıydı.

CDC, "Yetişkinler ve altta yatan sağlık sorunu olan kişiler Covid-19 hastalığına bağlı komplikasyonları daha ağır geçirme tehlikesi yaşıyor." açıklamasını yaptı. Ağır komplikasyonlar arasına nefes alamama, geçmeyen ağrı, göğüste baskı, uyanma ve uyanık kalma zorluğu gibi semptomlar yer alıyor. CDC, bu semptomları gösterenlerin acil tıbbi yardım alması gerektiğini açıkladı.