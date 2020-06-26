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Koronavirüs

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, Covid-19'a üç yeni semptom ekledi

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi şu ana kadar 11 Koronavirüs semptomu belirledi

26 Haziran 2020 11:34

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalığına 3 yeni semptom eklendiğini açıkladı. Buna göre, burun akıntısı, ishal ve mide bulantısı gibi belirtiler de Covid-19 ihtimalini düşündürecek. 

CDC'nin açıkladığına göre, Covid-19 belirtileri listesinde şu anda şu semptomlar bulunuyor: 

  • Kas ve eklem ağrısı
  • Baş ağrısı
  • Tat ve koku alamama
  • Ateş
  • Kuru öksürük
  • Nefes darlığı
  • Yorgunluk
  • İshal
  • Burun akıntısı
  • Mide bulantısı
  • Boğaz ağrısı 

Pandemi başladığında temel olarak kabul edilen semptomlar ateş, kuru öksürük ve nefes darlığıydı. 

CDC, "Yetişkinler ve altta yatan sağlık sorunu olan kişiler Covid-19 hastalığına bağlı komplikasyonları daha ağır geçirme tehlikesi yaşıyor." açıklamasını yaptı. Ağır komplikasyonlar arasına nefes alamama, geçmeyen ağrı, göğüste baskı, uyanma ve uyanık kalma zorluğu gibi semptomlar yer alıyor. CDC, bu semptomları gösterenlerin acil tıbbi yardım alması gerektiğini açıkladı. 

 

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