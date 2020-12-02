ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Covid-19 aşısının ilk olarak sağlık çalışanları ve bakım evinde kalanlara yapılmasını önerdi

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının ABD'de ilk olarak sağlık çalışanları ve bakım evinde kalan kişiler uygulanması gerektiğini önerdi.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, gerçekleştirilen panelin sonunda Koronavirüs aşısının öncelikli olarak uygulanması gereken gruplara ilişkin önerisini sundu. CDC'nin önerisine göre aşı acil kullanım onayını Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) aldığında, ilk olarak sağlık çalışanları ve bakım evinde kalanlara uygulanmalı.

CDC'nin öncelikli olarak belirlediği grupta toplam 23 milyon kişi yer alıyor.

Komite Başkanı Jose Romero, "Verdiğim oy maksimum yarar, minimum zarar verdiğini, adaletini sağladığını, aşı dağıtımında eşitsizliğin önüne geçtiğini düşünüyorum" dedi.