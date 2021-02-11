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Koronavirüs

ABD Hastalık ve Kontrol Merkezi: Çift maske, Koronavirüs'te bulaş riskini yüzde 95'e kadar düşürüyor

11 Şubat 2021 08:47

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde çift maske takmanın enfekte olma ihtimalini ciddi oranda düşürdüğünü açıkladı. Yapılan bir çalışma çift maskeyle enfekte eden aerosollerle temasın yüzde 95 oranında düştüğünü gösterdi.

CDC tarafından araştırmanın sonunda hazırlanan raporda, Koronavirüs'le mücadelede maske bariyerini iki kaıtna çıkarmanın enfekte olma riskini  ciddi anlamda düşürdüğü belirtildi. 

Çalışmada, çift cerrahi maske takılması ya da bir cerrahi maskenin üzerine kumaş maske takılması önerildi. Maskenin doğru bir şekilde takılmasının verim almak konusunda en önemli faktör olduğu vurgulandı. 

Rapor, laboratuvar testleri sonucun, çift maskeyi düzgün bir şekilde takmanın bulaş riskini yüzde 95 oranında düşürdüğünü belirtti. 

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