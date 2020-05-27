ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi: Covid-19 antikor testleri işe, okula, yurtlara dönmek için yeterli olmaz

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC), insanların yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı antikor üretip üretmediğini belirleyen testlerin normalleşme çerçevesinde işe, okullara ve yurtlara dönerken yeterli olmayacağını açıkladı.

CNN'de yer alan habere göre, ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, insanların vücudunda enfeksiyona karşı bağışıklık tespit etmek üzere üretilen antikor testlerine ilişkin açıklama yaptı. CDC, "Bazı insanlarda antikorlar hastalığın ilk haftasında oluşabilir" dedi ve testlerin önlem kararları alırken belirleyici olacak derecede yeterli olmadığını açıkladı.

CDC, antikor testlerinin büyük grupların bir araya geleceği iş, yurt, okul gibi ortamlara alımdan önce yapılarak karar verilmesinin doğru olmayacağını söyledi.

CDC, "Yoğun vakaların olduğu bölgeler dahil olmak üzere ülkenin çoğunda SARS-CoV-2 virüsüne karşı antikor oranı yüzde 5 ile 25'ten az olacak şekilde düşük olacaktır. Bu nedenle bu noktada antikor testi yapmak doğru sonuçlar vermeyebilir" ifadelerini kullandı. Açıklamaya göre, eğer nüfusun test olan grubunun yüzde 5'inde Covid-19'a rastlanırsa, doğruluk oranı yüzde 90 olan bir test bile vakaların yarısından fazlasını görmez.