ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, eyaletlere ekim ayında Covid-19 aşı dağıtımı yapmaya hazır olmalarını söyledi

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 50 eyalet ve 5 büyük şehire ekim ayının sonunda veya kasımın başında Koronavirüs aşısını sağlık çalışanlarına ve risk grubundakilere dağıtmaya hazır olma talimatı verdi.

Eyalet yönetimlerini durum hakkında bilgilendiren dökümanların geçen hafta Trump'ın Cumhuriyetçi Ulusal Kongresi'nde, "Aşı yıl bitmeden hazır olabilir" dediği gün gönderildiği belirtildi.

New York Times'ın paylaştığı dökümanlarda aşının sağlık çalışanları, ulusal güvenlik güçleri mensupları, bakım evi çalışanları ve risk grubundakilere ücretsiz yapılacağı belirtiliyor.

Dökümanlarda CDC'nin Ekim sonuna kadar bir ya da iki Covid-19 aşısını sınırlı sayıda temin edilebilmek için planlama yaptığı belirtiliyor. ABD'de aşı yarışında Moderna, AstraZeneca ve Pfizer 'in adı öne çıkıyor.

CDC, eyalet yönetimlerinden iki aşı adayını eksi 70 ile eksi 20 derece arasında saklamasını istedi. Reuters'ın aktardığına göre bu profile Pfizer ve Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşıları uyuyor.

Beyaz Saray Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü'nden Dr. Anthony Fauci, çarşamba günü katıldığı bir televizyon programında aşılar için yapılan testlerin sürdüğünü hatırlatarak kasım veya aralıkta aşıların güvenli olup olmadığını bilecek kadar klinik veriye sahip olabileceklerini ifade etti.

Aşının, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak genel seçimlerden önce dağıtılmaya çalışılacak olması aşının siyasi çıkar için kullanılıyor olabileceği tartışmalarına sebep oldu.