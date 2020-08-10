ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Covid-19 nedeniyle Türkiye'ye seyahat uyarısını 3. seviyeye indirdi

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ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarının Covid-19 salgını nedeniyle uluslararası seyahatten tamamen kaçınmasını tavsiye eden 4. seviye uyarıdan tekrar ülkelere yönelik üç seviyeli sisteme dönüş yapıldığını duyurdu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Türkiye'ye seyahat uyarısını Covid-19 salgını nedeniyle 3. seviyeye indirerek vatandaşların ülkeye zorunlu seyahatlerini gerçekleştirebileceklerini belirtti.

Uyarıda ülkede Covid-19 riskinin yüksek olduğu ve zorunlu olmadıkça vatandaşların Türkiye'ye gitmemesi söylendi.

CDC, başka sağlık sorunları olan kişiler gibi risk grubunda bulunanların Türkiye'ye gitmekten her halükarda kaçınması gerektiğini ifade etti.

Uyarıda, Türkiye'de hastalanan seyahatçiler için kaynakların sınırlı olabileceği belirtildi. Zorunlu ziyaret gerekçeleri olarak insani yardım çalışmaları, sağlık gerekçeleri ve aile acil durumları gösterildi.

Türkiye'ye gelen seyahatçilerin de maske takmak ve sosyal mesafeyi korumak gibi Koronavirüs'e karşı alınan temel önlemlere uyması söylendi.

ABD'de 5 milyonda fazla Covid-19 vakası bulunuyor. Virüs sebebiyle 165 bin kişi hayatını kaybetti.

DÜZELTME: Bu haberin ilk versiyonunda ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin Türkiye'ye seyahat uyarısını 3'e çıkarttığı belirtilmiştir. Aslında ABD'nin 4.seviye uyarısını kaldırıp ülkelere özel 1-3 uyarı seviyelerine dönmesiyle birlikte Türkiye'ye uyarı seviyesi yükseltilmemiş, indirilmiştir.