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Koronavirüs

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: Ülke genelinde 211 milyon dozdan fazla Koronavirüs aşısı yapıldı

20 Nisan 2021 13:36

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde Koronavirüs'e karşı 211 milyon dozdan fazla aşı yapıldığı belirtildi.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkede pazartesi günü itibarıyla 211 milyon 581 bin 309 doz Koronavirüs aşısı uyguladığını söyledi. CDC ayrıca, 132 milyon 321 bin 628 kişinin en az bir doz aldığını, 85 milyondan fazlasının ise tamamen aşılandığını bildirdi.

CDC'nin aşı tedariği sistemi, Moderna ile Pfizer'ın iki dozluk aşılarının yanı sıra dünden itibaren Johnson & Johnson'un tek dozluk aşılarını da içerecek şekilde genişletildi. 

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