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Koronavirüs

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: Koronavirüs'ün kirli yüzeylere dokunulması sonucu bulaşma riski 10 binde 1'den az

08 Nisan 2021 21:30

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) kirli yüzeylere dokunulması sonucu bulaşma riskinin 10 binde 1'den az olduğunu söyledi.

CDC Direktörü Rochelle Walensky, yaptığı açıklamada, "Kirli yüzeyler ve nesnelerle temas yoluyla Covid-19'a neden olan virüsten etkilenilebilir ama bulgular, bu şekilde enfekte olmanın düşük olduğunu gösteriyor" dedi.

CDC, güncellediği kılavuzunda, Covid-19'un kirli yüzeylere dokunulması sonucu bulaşma riskinin 10 binde 1'den az olduğunu bildirdi.

Uzmanlara göre virüs, esasen havada asılı kalan büyük ya da küçük damlacıklar halinde solunum yoluyla bulaşıyor.

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