ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: Irkçılık, kamu sağlığına ciddi bir tehdit

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ırkçılığı "kamu sağlığına ciddi tehdit unsuru" olarak tanımladı.

The Hill'de yer alan habere göre, CDC ırkçılığı "kamu sağlığına tehdit" olarak tanımlayan en büyük federal kurum oldu. CDC Direktörü Rochelle Walenksy tarafından yayımlanan açıklamada "Giderek artan araştırmalar, bu ülkede yüz yıllara dayanan ırkçılığın siyah topluluklar için derin ve olumsuz bir etkisi olduğunu gösterdi" dedi.

Walensky, Koronavirüs salgınının da siyah topluluklar için orantısız bir şekilde daha ağır etkileri olduğunu, daha çok insanın hayatını kaybettiğini vurguladı.

Açıklama, "Herkes için daha sağlıklı bir Amerika inşa edebilmek için ırksal ve etnik sağlık eşitsizliklerine yol açan nesiller boyu süren adaletsizlikle sonuçlanan politikaları ve sistemleri incelemeliyiz" sözleriyle devam etti.