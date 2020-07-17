ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: Covid-19 hastaları arasında üç semptom daha yaygın

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin hasta verilerini inceleyerek yaptığı açıklamaya göre yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastaları çeşitli semptomlar gösterse de 3 semptomun en yaygın olanları olduğu belirtildi. Buna göre, Covid-19 hastalarının çoğunun ateş, nefes darlığı ve öksürük semptomlarını gösterdiği belirtildi.

CNN'de yer alan habere göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin Morbilite ve Ölüm Oranı Haftalık Raporu'nda 164 Koronavirüs hastasının verileri incelendi. 14 Ocak ve 4 Nisan arasında hastalık geçiren ve hepsi semptom gösteren hasta örneklerinde en çok görülen semptomlar belirlendi.

Hastalar arasında neredeyse yüde 96'sının ateş, öksürük ya da nefes darlığı sıkıntısı yaşadığı, hastaların yaklaşık yüzde 45'inin üç semptomu birden gösterdiği belirtildi.

Öksürük yüzde 84 ile en yaygın semptom olarak belirlendi. İncelenen hastaların pek çoğu ilk olarak öksürük şikâyetleri olduğunu söyledi. Öksürüğü yaklaşık yüzde 80 ile ateş takip etti. Nefes darlığı daha çok hastanede tedavi gören hastalarda görüldü.