ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Cadılar Bayramı için Koronavirüs uyarıları sıraladı: Şeker toplamaya çıkmak, kostüm partileri riskli

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yaklaşan bayram sezonu öncesi ilk yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemlerini açıkladı. Her yıl 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı'nda kapı kapı gezip şeker toplamak, kostüm maskeleri takmak ve parti yapmak konusunda uyarıda bulunuldu.

CNN'de yer alan habere göre, CDC, Covid-19 salgınında bayram ve tatillere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Cadılar Bayramı'na dair pek çok geleneksel aktivite Koronavirüs'ün yayılması açısında yüksek risk taşıyor. Cadılar Bayramı'na katılmak için birkaç alternatif yol var" ifadeleri yer aldı. CDC, aktiviteler, düşük risk, orta risk ve yüksek risk olarak üçe ayırdı.

Düşük riskli aktiviteler arasında bal kabağı oymak, ev süslemek, ödül avına çıkmak, sanal kostüm yarışmaları ve aile üyeleriyle film gecesi yapmak yer aldı. Orta riskli aktiviteler arasında ise iki hane arasında "Şeker ya da şaka" avına çıkmak, az kişide oluşan açık hava kostüm yarışması düzenlemek ancak bu etkinliklerde maske ve sosyal mesafe kurallarına uymak yer aldı. Kostümlerin maskeleri olsa da içine tıbbi maske takılması gerektiği belirtildi.

Yüksek riskli aktiviteler arasında ise şeker toplamaya çıkmak, kalabalık partilere katılmak, mahallede maskesiz gezmek yer aldı.