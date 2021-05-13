ABD Hastalık Kontrol Merkezi: Aşılananlar artık maske takmak ve sosyal mesafe kuralına uymak zorunda değil

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ABD'de Koronavirüs'e (Covid-19) karşı tamamen aşılanmış kişilerin iç ve dış mekanlarda, maske takmasının ve sosyal mesafe kurallarına uymasının gerek olmadığına karar verdi.

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, yeni kılavuzu duyurarak, Koronavirüs'e karşı her iki doz aşıyı olanların artık kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun olmadığını ve sosyal mesafe kuralına uymalarının şart olmadığını belirtti.

Fakat Walensky, uçaklar, otobüsler, hastaneler ve cezaevlerinde maske ve sosyal mesafe uyma kuralının sürdüğü bilgisini verdi.

Uzun zamandır beklenen bu değişikliğin, milyonlarca insanın aşılanması sayesinde olduğu notunu düşen yetkili, "Tamamen aşılanan herkes, büyük veya küçük kapalı ve açık alan aktivitelerine maske takmadan veya fiziksel mesafe olmadan katılabilir" dedi.

Walensky, aşıları tam olanların ara verdikleri aktivitelere yeniden başlayacaklarını kaydetti.