ABD hangi ülkedeki bütün telefon görüşmelerini kaydetti?

Amerikan istihbaratının, “Mystic” adını verdiği program kapsamında bir ülkeye ait bütün telefon görüşmelerini dinleyip, 30 gün boyunca kaydettiği ortaya çıktı. Washington Post’un eski Amerikan ajanı Edwaerd Snowden’a dayandırdığı haberde hedef ülkenin ismi açıklanmadı.

Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı NSA ile ilgili skandalların ardı arkası kesilmiyor.

Alman medyasının Washington Post gazetesinden aktardığı bilgilere göre, NSA, “Mystic” adında geliştirdiği bir program kapsamında “bir ülkeye ait” bütün telefon görüşmelerini dinledi ve dev bir data bankta topladı.

2011 yılından beri söz konusu ülkeye ait bütün telefon görüşmelerinin 30 gün boyunca toplandığı ve NSA uzmanlarının gerek görmesi durumunda seçilen bir telefona ait bütün görüşmelerin yeniden dinlenip analiz edilebildiği belirtildi.

Washington Post, NSA’in hedefindeki bu ülkenin ismini vermedi ancak söz konusu bilgileri eski CIA ajanı Edward Snowden’a dayandırdı.

2013’ten sonrada bu ülkeye uygulanan dinleme ve depolama işlemi 5 ülkeye genişletildi. Ancak ABD’li gazete bu ülkelerin ismini de açıklamadı.

Son günlerde Türkiye’de ortaya çıkan dinleme skandalları bu ülkelerden birinin “Türkiye” olabileceğini akıllara getirdi.

NSA’in adının karıştığı daha önceki skandallarda kurumun bütün dünyadaki akıllı telefonları ait bazı bilgileri izlediği ortaya çıkmıştı.

Ancak bir ülkenin hedef seçilerek bütün telefonların ve iletişim altyapısının dinlediği ilk kez açıklanmış oldu.