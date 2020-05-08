ABD: Hafter'in Trablus'a saldırılarını desteklemiyoruz; Rusya, Esad ile iş birliği yaparak Libya'ya milis taşıyor

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ABD'li yetkililer, Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun başkent Trablus'a saldırılarını desteklemediklerini ve Rusya'nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile birlikte çalışarak Libya'ya milis savaşçı ve ekipman taşıdığına inandıklarını söyledi.

Video konferans yoluyla gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İlişkileri Bürosu Direktör Yardımcısı Henry Wooster, "ABD, Libya Ulusal Ordusu'nun Trablus'a karşı yaptığı askeri hamleleri desteklemiyor. Başkente yapılan saldırılar kaynakların bizim önceliğimiz olan terörle mücadeleye değil, başka şeylere kullanılmasına sebebiyet veriyor." diye konuştu

Aynı video konferansta gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Libya'da savaş alanının daha da karmaşıklaşacağının sinyallerini verdi. Jeffrey, "Rusya'nın Libya'ya ekipman ve savaşçı milis taşımak için Esad ile çalıştığından eminiz. Bu milisler Suriyeli de olabilir, üçüncü bir ülkeden de" dedi.

Reuters'ın gördüğü bir Birleşmiş Milletler raporuna göre Rus özel askeri şirket Wagner'in bin 200 kadar paralı askeri, Libya'da Hafter güçlerine destek veriyor.

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