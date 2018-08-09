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Ekonomi

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları bu hafta beklentinin altında gerçekleşti

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Ağustos (DHA) – ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları bu hafta 220 bin olan beklentinin altında, 213 bin kişi olarak gerçekleşti

09 Ağustos 2018 18:53

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Ağustos (DHA) – ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları bu hafta 220 bin olan beklentinin altında, 213 bin kişi olarak gerçekleşti.
ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre geçen hafta 218 bin kişi olan başvurular bu hafta altı bin kişi gerileyerek 213 bine düştü. Bu haftaki rakamlar ayrıca dört haftalık 214,250 bin ortalamanın da altında kaldı.
Verilerde Devam Eden İşsizlik Başvurularının 27 Temmuz itibariyle 1 milyon 755 bin olarak gerçekleştiği, bir önceki ayın başvurularının ise 1 milyon 726 bine revize edildiği belirtildi.   

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