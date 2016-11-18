ABD Güney Sudan'a silah ambargosu uygulanmasını talep etti

ABD iç savaşa sahne olan Güney Sudan'a silah ambargosu uygulanması için harekete geçti. ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcisi Büyükelçi Samantha Power, Dünya Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasında Güney Sudan'ın uçurumun eşiğine geldiğini ve savaşan tarafların karşılıklı vahşet işlediklerini söyledi.

Power kapsamlı silah ambargosuyla ilgili karar teklifini önümüzdeki günlerde Güvenlik Konseyi'ne sunacaklarını açıkladı. Teklif Güney Sudan'a bir yıl süreyle, silah, askeri araç, cephane ve mühimmat satışının yasaklanmasını öngörüyor. İç savaştan sorumlu olanlara yabancı ülkelere giriş yasağı uygulanması ve banka hesaplarının dondurulması da karar teklifinde yer alıyor.

Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesinden Rusya ABD'nin girişimine itiraz etti. Rusya'nın BM Büyükelçisi yardımcısı Petr İlyiçov silah ambargosu için ‘erken' olduğunu ve mevcut durumda Güney Sudan'a silah ambargosu uygulanmasının ‘sorumsuzluk' olacağını söyledi.

Toplantıda Çin'i temsil eden Büyükelçi yardımcısı Wu Haito ambargoya ‘kuşkuyla' yaklaştıklarını ve ‘durumun daha da içinden çıkılmaz hale gelmemesi için dikkatli davranmak gerektiğini' belirtti.

Soykırım tehlikesi artıyor

BM Soykırımın Önlenmesi Özel Danışmanı Adama Dieng Güney Sudan'a yaptığı bir haftalık ziyaretin ardından, şiddete son verilmediği takdirde Güney Sudan'da soykırım tehlikesinin artacağını söylemişti. Halk grupları arasındaki aşırı kutuplaşmanın daha da arttığını belirten Dieng ‘hedef alarak öldürme ve ırza geçmelerin arttığını, siyasi rakiplerle farklı etnik grup mensuplarına saldırıldığını ve siyasi anlaşmazlık şeklinde patlak veren düşmanlığın etnik savaşa dönüşme tehlikesinin bulunduğunu' ifade etmişti.

2011 yılında bağımsız devlet olan Güney Sudan'da iki yıl sonra Devlet Başkanı Salva Kiir ile yardımcısı Riek Machar arasında anlaşmazlık çıkmış ve iktidar mücadelesini izleyen çatışma ve etnik nedenli katliamlarda on binlerce kişi öldürülmüş, milyonlarca Güney Sudanlı da topraklarından sürülmüştü. Uluslararası baskılar sonunda kurulan milli birlik hükümeti birkaç gün sonra dağılmış ve temmuz ayında şiddet yeniden tırmanmıştı.

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DW, afp/AG, BÖ