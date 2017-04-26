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BBC Türkçe

ABD Güney Kore'de protestolar eşliğinde füze savunma sistemi kuruyor

Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) Sistemi Güney Kore'de kurulmaya başlandı. Çin, THAAD ile ilgili endişelerini dile getirirken; yüzlerce Güney Koreli füze savunma sistemini protesto etti.

26 Nisan 2017 14:39

Kuzey Kore'nin nükleer programının ve füze denemelerinin endişe yaratmasının ardından ABD'nin Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) Sistemi Güney Kore'de kurulmaya başlandı. Çin, THAAD ile ilgili endişelerini dile getirirken; yüzlerce Güney Koreli füze savunma sistemini protesto etti.

Çarşamba sabahı Güney Kore'nin güneyindeki Seongju bölgesinde eski bir golf sahasına THAAD'ın parçalarının getirildiği görüldü.

ABD, THAAD sisteminin kısa ve orta menzilli balistik füzeleri yerlerini belirleyerek yok edebilecek kapasitede olduğunu açıkladı.

Yüzlerce kişi ise sistemin bölgeye getireceği olası çevre sorunlarını protesto etti. Bazı göstericiler polis ile çatıştı. Aktivistler yaralanan 10 kişinin çeşitli hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

ABD ve Güney Kore THAAD'ın Kuzey Kore'ye karşı savunma amacı taşıdığını söylüyor.

Çin ise sistemin füze kapasitesini azaltacağı ve bölgedeki güvenlik dengesini bozacağı uyarısında bulunuyor.

Çarşamba günü konuyla ilgili bir açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, ABD ve Güney Kore'ye füze savunma sistemi inşası kararlarından vazgeçmelerini istedi.

Çin, Güney Kore'ye, tur gruplarına yasak getirmek dahil bazı ekonomik yaptırımlar uyguladı.

Füze savunma sisteminin yerleştirileceği alanı hükümete toprak takası karşılığı veren Güney Koreli perakende zinciri Lotte'nin Çin'deki 99 mağazasından 85'i kapatıldı.

Güney Kore'nin en büyük otomobil üreticisi Hyundai ise Çin'deki satışlarının yüzde 44 azaldığını açıkladı.

THAAD'ın inşası bölgede tansiyonun arttığı bir dönemde geldi.

Kuzey Kore'nin bir dizi füze denemesi gerçekleştirmesi üzerine ABD Başkanı Donald Trump yönetimi 'askeri müdahalenin masada olduğuna' yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

ABD USS Carl Vinson uçak gemisini bölgeye gönderdi.

Kuzey Kore ise "ABD'nin uçak gemisini tek atışta batırabiliriz" açıklamasında bulundu.

ilk uçak gemisini denize indirdi.

Devlet medyası, adı açıklanmayan geminin ülkenin kuzeydoğusunda Dalian Limanı'ndan yola çıktığını bildirdi.

Çin'in ikinci uçak gemisini de denize indirmesi, donanma gücünü artırdığının son işareti olarak görülüyor.

bir telefon görüşmesi yaptı.

Çin medyası Xi'nin Trump'ı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin onayı olmadan Kuzey Kore'ye karşı harekete geçmemesi yolunda uyardığını kaleme aldı.

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