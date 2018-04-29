T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

ABD: 'Gülmeyi kesmedi diye' karısını öldürdü

ABD'nin Alaska eyaletinde bir yolcu gemisinde karısını öldürmekle suçlanan şüphelinin eşini "kendisine gülmeyi kesmediği için" öldürdüğünü söylediği belirtildi.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'nin Alaska eyaletinde bir yolcu gemisinde karısını öldürmekle suçlanan şüphelinin eşini "kendisine gülmeye son vermediği için " öldürdüğü belirtildi.

Kenneth Manzanares adlı zanlı 39 yaşındaki eşi Kirsty'nin cesedinin kamarada bulunmasının ardından cinayetle suçlandı.

Manzanares'in elinde ve kıyafetlerinde kan bulunduğu kaydedildi.

Güvenlik güçlerinden önce kamaraya giren bir görgü tanığı, Kenneth Manzanares'i eşinin cesedini kamaranın balkonundan atmaya çalışırken gördüğünü anlattı.

Görgü tanığı daha sonra cesedi ayak bileklerinden tutup yukarı doğru çektiğini ve ne olduğunu sorduğunda Manzanares'in "Bana gülmeye bir son vermedi" dediğini belirtti.

Olayın yaşandığı geminin 3400 yolcuyla birlikte bir haftalık bir tur için Seattle'dan ayrıldığı kaydedildi.

Denizde işlendiği için cinayeti Federal Soruşturma Bürosu FB'ın incelediği ifade edildi.

Cinayet davasının görülmesine 10 Ağustos'taki duruşmayla devam edilecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ABD AlaskaAlaskaManzanaresKirstyKenneth ManzanaresSeattleFederal Soruşturma Bürosu FBAğustos

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Atatürk’ün dediği gibi güçlüyle güçsüz değil, güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24