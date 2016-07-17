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15 Temmuz Darbe Girişimi

ABD: Gülen'in iadesi için Türk hükümetinin kanıt göstermesi gerek

"Bize herhangi bir resmi talepte bulunulmadı"

17 Temmuz 2016 20:44

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, darbe girişimiyle ilgili önceden bir istihbaratları olmadığını, cuntayı planlamakla suçlanan Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili ise hükümetten resmi bir talep gelmediğini söyledi. Kerry, Ayrıca Gülen'in iadesi için Türkiye'nin kanıt göstermesi gerektiğini ifade etti.

Kerry, dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla telefon görüştüğünü ve IŞİD'le olan mücadelede aksaklık yaşanmamasını beklediğini söyledi. Reuters'ın haberine göre Kerry, IŞİD'le mücadele operasyonunun 'hızlı şekilde normale dönmesi'ni umduğunu belirtti.

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ABD Dışişleri BakanıFethullah GüleniadeTürk hükümetikanıt göstermesi gerek

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