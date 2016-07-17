ABD: Gülen'in iadesi için Türk hükümetinin kanıt göstermesi gerek

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, darbe girişimiyle ilgili önceden bir istihbaratları olmadığını, cuntayı planlamakla suçlanan Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili ise hükümetten resmi bir talep gelmediğini söyledi. Kerry, Ayrıca Gülen'in iadesi için Türkiye'nin kanıt göstermesi gerektiğini ifade etti.

Kerry, dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla telefon görüştüğünü ve IŞİD'le olan mücadelede aksaklık yaşanmamasını beklediğini söyledi. Reuters'ın haberine göre Kerry, IŞİD'le mücadele operasyonunun 'hızlı şekilde normale dönmesi'ni umduğunu belirtti.