ABD, Guantanamo Bay'deki tutuklular için Koronavirüs aşısı yollayacak

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ABD Savunma Bakanlığı'nın Küba'da Guantanamo Bay'de bulunan hapishanesindeki tutuklulara Koronavirüs aşısı yaptırma seçeceği sunacağı bildirildi.

New York Times'ın aktardığına göre Savcı Clayton G. Trivett Jr, "Pentagon'daki bir yekili Guantanamo'daki tutuklular için aşı gönderilmesini onaylayan bir bildiriye imza attı" dedi.

Trivett, isteyen tutuklulara pazartesi itibariyle aşı yapılmaya başlanabileceğini ifade etti.

Guantanamo'daki hapishanede 40 tutuklu bulunuyor. Bu tutuklular arasında 11 Eylül saldırısını planlayanlardan biri olmakla suçlanan radikal İslamcı Halid Şeyh Muhammed de bulunuyor.