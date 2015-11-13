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Yaşam
Deutsche Welle

ABD giderek şişmanlıyor

ABD'de yürütülen bilinçlendirme kampanyalarına rağmen halk giderek şişmanlıyor. First Lady Michelle Obama'nın da aktif destek verdiği kampanyalar pek etkili olmuyor.

13 Kasım 2015 13:53


ABD'de New York Times gazetesinin Ulusal Sağlık ve Beslenme Raporu'na dayandırdığı haberine göre, ABD'de 2013 ile 2014 arasında aşırı kiloluların sayısında yüzde 38 oranında bir artış kaydedildi. Bir önceki dönemde ise artış yüzde 35'di.

Beslenme uzmanı Marion Nestle gazeteye yaptığı açıklamada, sonucu "hayal kırıklığı" olarak tanımlayarak ABD'deki eğilimin üzüntü verici olduğunu ifade etti.

"Alarm zilleri çalıyor"

Diğer bir beslenme uzmanı Kelly D. Brownell ise kilo artışına yol açan nedenlerle ilgili olarak "Aşırı tüketilen ve çok ucuz olan hamburger türü yemekler etkili. Bizler bunlara karşı yeterli önlem almıyoruz. Ama şimdi gerçekten alarm zilleri çalmaya başladı" diye konuştu.

Uzmanlar, ABD'de sağlıklı ve düzenli beslenme bilincinin geliştirilmesi için çocuk yaşlarından itibaren eğitim verilmesi gerektiğini vurguluyor.

Aşırı kilo sorununun çocuklarda daha sık görüldüğünü belirten uzmanlar bu nedenle ülkedeki okullarda özellikle şekerli içeceklerin zararları konusunda bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmesini öneriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ABDLady Michelle ObamaNew York TimesUlusal SağlıkBeslenme RaporuMarion NestleKellyDeutsche Welle Türkçe dpa/TY/HS

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