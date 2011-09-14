ABD giderek fakirleşiyor

T24 - Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan yeni veriler ortalama hane gelirinin azaldığını ve yoksulluk sınırı altına düşen Amerikalıların sayısının son 18 yılın en yüksek düzeyine geldiğini gösteriyor.





Amerikan Nüfus Sayım İdaresi 2010 yılında tipik bir hanenin gelirinin yüzde 2'den fazla düştüğünü açıkladı. 2008'deki mali kriz öncesine bakıldığında ise gelirlerdeki gerileme yüzde 6'nın üzerine çıkıyor.





İstatistikler "yoksulluk" içinde yaşayan Amerikalıların sayısının da 46 milyon doları aştığını gösteriyor. Bu, 1993 yılından bu yana görülen en yüksek rakam. Yani dünyanın en büyük ekonomisinde, her altı Amerikalıdan biri 'yoksul'.





ABD, yoksulluğu dört kişilik bir aile için yılda 22.314 dolar altındaki gelir olarak tanımlıyor. Tek bir bireyin geçimi içinse çıta yılda 11.139 dolar (19.820 TL), BBC ekonomi muhabiri Andrew Walker bu rakamları değerlendirirken tüketici harcamalarının Amerikan ekonomisinin yüzde 70'ini sağladığını göz önünde tutmak gerektiğini söylüyor. Yani gelirin azalması, ekonominin toparlanması için olanakları da kısıtlıyor. Resesyon öncesinde, geliri kısıtlı olanlar harcamalarını borçlanarak artırabiliyordu.





Pek çoğunun teminatı yükselen emlak fiyatları dolayısıyla, evleriydi. Ancak krizin ilk önce emlak piyasasını ardından bankaları vurmasıyla, tüketicilerin borçlanma kapıları da büyük oranda kapandı.





Gelir düzeyinin sabit kalması ya da gerilemesi, ABD başka ülkelerin malları için en büyük pazar olduğundan dünya ekonomisine de etki ediyor.





