ABD Gıda ve İlaç Dairesi, pandeminin kalanında yeni Koronavirüs aşılarına acil kullanım onayı vermeyebilir

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), pandeminin kalan dönemi boyunca gelecek yeni Koronavirüs aşılarının acil kullanım onayı için inceleme ve işleme sürecini reddedebileceğini açıkladı.

Reuters'ın aktardığı habere göre, ABD'de FDA şu ana kadar Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson ve Moderna aşılarına acil kullanım onayı verildi. FDA, şu andan itibaren başvuru yapmamış yeni Koronavirüs aşılarına acil kullanım onayı için süreç başlatmayı reddedebileceklerini açıkladı.

ABD'de şu ana kadar görüşmelerde bulunan diğer aşıların AstraZeneca, Novavax ve Kanadalı ilaç şirketi Medicago'nun olduğu biliniyor.