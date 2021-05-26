T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, pandeminin kalanında yeni Koronavirüs aşılarına acil kullanım onayı vermeyebilir

26 Mayıs 2021 10:43

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), pandeminin kalan dönemi boyunca gelecek yeni Koronavirüs aşılarının acil kullanım onayı için inceleme ve işleme sürecini reddedebileceğini açıkladı. 

Reuters'ın aktardığı habere göre, ABD'de FDA şu ana kadar Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson ve Moderna aşılarına acil kullanım onayı verildi. FDA, şu andan itibaren başvuru yapmamış yeni Koronavirüs aşılarına acil kullanım onayı için süreç başlatmayı reddedebileceklerini açıkladı. 

ABD'de şu ana kadar görüşmelerde bulunan diğer aşıların AstraZeneca, Novavax ve Kanadalı ilaç şirketi Medicago'nun olduğu biliniyor. 

FDAabdaşıcovid-19koronavirüsaşıpfizermodernajohnson
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24