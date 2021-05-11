ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden Pfizer aşısının 12-15 yaş grubu için kullanıımına onay

FDA yetkilisi Dr. Janet Woodcock, açıklamasında "FDA'nın Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısı için acil kullanım yetkisini 12 ila 15 yaş arasındaki ergenleri kapsayacak şekilde genişletmesi, Covid-19 salgınına karşı mücadelede önemli bir adımdır" dedi.

Söz konusu adımın, kendilerini genç nüfusun Covid-19'dan korunmasına olanak tanıyarak normalleşme duygusuna döndürmeye ve pandemiyi sona erdirmeye yaklaştırdığını kaydeden Woodcock, "Ebeveynler ve veliler, tüm Covid-19 aşısı acil durum kullanım yetkilerimizde olduğu gibi, kurumun mevcut tüm verileri titiz ve kapsamlı bir şekilde gözden geçirdiğinden emin olabilirler" ifadelerini kullandı.