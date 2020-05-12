ABD Gıda ve İlaç Dairesi: Kedi ve köpekler de sosyal mesafeye uymalı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde evcil hayvan sahiplerine uyarılarda bulundu. FDA, kedi ve köpeklerin de sosyal mesafe önlemlerine uygun durumda olması gerektiğini açıkladı.

FDA'nın hazırladığı belgeye göre evcil hayvanların başka hayvanlarla temas etmesi de Koronavirüs'e yakalanma riskini arttırıyor. FDA, özellikle kedilerin evde kalması gerektiğini, köpeklerin de yürüyüşlerde diğer insan ve hayvanlarla arasında sosyal mesafe olması gerektiğini söyledi.

Köpeklerini yürüyüşe çıkan insanlara kalabalık köpek parklarına gitmemeleri çağrısı yapıldı.

Dünya genelinde sık olmasa da kedi ve köpeklerin yeni tip Koronavirüs'e yakalandığı vakalar yaşandı. İnsanların hayvanlara virüs bulaştırabileceği fakat hayvanların insanlara bulaştıramayacağı biliniyor.