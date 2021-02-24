ABD Gıda ve İlaç Dairesi: Johnson&Johnson aşısının tek dozu ağır Covid-19 vakalarına karşı koruma sağlıyor

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Johnson&Johnson'ın geliştirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının tek dozda ağır Covid-19 vakalarına ve ölüme karşı güçlü koruma sağladığını, aşılanan kişilerin virüsü bulaştırma oranını düşürdüğünü açıkladı.

New York Times'ta yer alan habere göre, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) internet üzerinden Johnson&Johnson'ın Koronavirüs aşısına dair bulguları paylaştı.

Aşının ABD'deki testlerde genel etkililik oranı yüzde 72, bulaşma hızının arttığı varyantın bulunduğu Güney Afrika'daki testlerde ise yüzde 64 olarak belirlendi.

Aşı, ABD'de Koronavirüs'ün ağır vakalarına karşı yüzde 86 oranında koruma sağlarken Güney Afrika'da bu oran yüzde 82 oldu.

FDA'in yayımladığı analiz, Johnson&Johnson aşısının ABD'de Pfizer ve Moderna gibi kullanım izni alabileceğine işaret etti.

Johnson&Johnson'ın Koronavirüs aşısı, buzdolabı sıcaklığında en az üç ay boyunca korunabiliyor.