T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

ABD: Gerekirse K. Kore'ye karşı askeri güç kullanacağız

ABD, Kuzey Kore'nin, nükleer ve balistik füze programlarıyla ilgili krizde 'diplomatik çözüm olasılığı yolunu tıkadığını' açıkladı. ABD, BM'ye Pyongyang'a yönelik yaptırımları sıkılaştıran yeni bir tasarı sunacak.

29 Nisan 2018 20:30

ABD, nükleer ve balistik füze geliştirme programları nedeniyle, gerekirse Kuzey Kore'ye karşı askeri güç kullanabileceğini açıkladı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, Kuzey Kore'nin son balistik füze denemesi ardından BM'ye, yaptırımları sıkılaştıran yeni bir tasarı sunacaklarını söyledi.

Haley, ticari kısıtlamalara gidebileceklerini de belirtti.

Kuzey Kore'nin son füze denemesi Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yasağına aykırı olduğu belirtiliyor.

Haley, Pyongyang'ın 'diplomatik çözüm olasılığı yolunu hızlı bir şekilde tıkadığını' belirtti ve ekledi:

"ABD, kendimizi ve müttefiklerimizi korumak için tüm kapasitesini kullanmaya hazırdır.

"İmkânlarımızdan biri de kayda değer askeri gücümüzdür. Eğer kullanmamız gerekirse bunu kullanacağız ancak bu yönde gitmemek gerektiğini tercih ediyoruz".

Fransa'nın BM Büyükelçisi de Kuzey Kore'ye dair yeni bir tasarıya destek verdiklerini söyledi.

Füze denemesini kınayan Rusya ise, 'krizde askeri tedbirleri kullanma olasılığının devre dışı bırakılmasını' savunuyor.

Kuzey Kore son olarak Pazar günü bir balistik füze denemesi gerçekleştirmiş, füze Japon Denizi'ne düşmüştü.

ABD, füzenin uluslararası bir füze olduğu bilgisini doğrulamıştı.

Kuzey Kore'nin füze programı 1976 yılında Mısır'dan gelen ilk paket Scud füzeleri ile başladı.

1984 yılında kendi tasarımları olan Hwasong'lar yapıldı.

Bin kilometre menzili olan bu füzeler konvansiyonel, kimyasal ya da biyolojik savaş başlığı taşıyordu.

Hwasong'dan 1300 kilometre menzile sahip Nodong tasarımı üretildi.

2016 yılında Stratejik Çalışmalar Uluslararası Enstitüsü'nün analizinde füzelerin 'Güney Kore'nin tümünü ve Japonya'nın büyük bir kısmını vurma' kapasitesine sahip olduğu aktarıldı.

Daha güçlü kapasiteye sahip olan Musudan füzeleri geliştirildi ve bu füzeler 2016 yılında test edildi.

Ne kadar uzağa gidebilecekleri ise kaynaklara göre değişiyor, İsrail istihbaratı 2 bin 500 kilometre derken Amerikan Füze Savunma Ajansı 3 bin 200 kilometre diyor. Başka kaynaklar ise 4 bin kilometre olabileceğini aktarıyor.

Ağustos 2016'da ise Pukguksong adında bir denizaltında bulunan 'yüzeyden yüzeye, orta menzilden uzun menzile' füzelerin test edildiği belirtildi.

4 Temmuz'da kıtalar arası füze denendiğinin açıklanması ise Pukguksong füzelerinin bir adım öteye taşınarak ABD'nin bir nükleer savaş başlığı ile tehdit edilebileceği anlamına geliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ABD Kuzey KoreABD BM PyongyangKuzey KoreBirleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley Kuzey KoreBMKoreBirlemiş Milletler Güvenlik KonseyiPyongyangEğerBM BüyükelçisiRusyaPazarJapon DeniziMısırScudHwasongNodong

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Atatürk’ün dediği gibi güçlüyle güçsüz değil, güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24