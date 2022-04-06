ABD Genelkurmay Başkanı: Ukrayna'daki ihtilaf yıllar boyunca devam edebilir

T24 Dış Haberler

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Ukrayna'daki ihtilafın yıllarca devam edebileceğini söyledi.

Milley, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarının ve Moskova'nın ABD ile NATO'nun Doğu Avrupa'daki askeri varlığını azaltmasını istemesinin sürecin 'en azından yıllar boyunca devam edebileceğinin sinyallerini verdiğini' ifade etti.

Milley ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu’nda 2023 bütçe teklifi konusunda yapılan oturuma katıldı. ABD Genelkurmay Başkanı, "Bence bu çok uzun süreli bir anlaşmazlık ve yıllarla ölçülmeli. On yıllar sürer mi bilmiyorum; ama en azından yıllar sürecek" dedi.

Milley, "NATO, ABD, Ukrayna ve Ukrayna'yı destekleyen tüm müttefik ile partnerlerin bir süre boyunca bu işin içinde olacağını düşünüyorum" dedi

ABD Savunma Bakanı Austin de Rusya'nın geniş taleplerinin NATO için kabul edilebilir olmadığını belirtti.

Austin, aralarında NATO ülkeleri olmayan Finlandiya ve Gürcistan da bulunan bazı ülkelere daha çok yardım ve askeri eğitim vermenin yollarını aradıklarını dile getirdi.