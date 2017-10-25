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Dünya

ABD Genelkurmay Başkanı: PKK'yı bir terör örgütü olarak kınıyoruz

"Türk müttefiklerimizin yanındayız"

25 Ekim 2017 07:50

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, YPG tarafından Suriye'nin Rakka şehrinde PKK lideri Abdullah Öcalan'ın posterinin asılmasına ilişkin, "PKK'yı terör örgütü olarak kınıyoruz. Türk müttefiklerimizin yanındayız ve onların PKK ile ilgili tanımlarını paylaşıyoruz" yorumunda bulundu

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, ABD'nin IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ile Virginia eyaletindeki Fort Belvoir Askeri Üssü'nde ev sahipliğini yaptığı "Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Genelkurmay Başkanları Konferansı"nın ardından düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Türk müttefiklerimizin yanındayız"

Toplantıda gazetecilerin "Rakka, ABD halkının milyonlarca dolar vergisi ve ABD askerlerinin yardımı ile alındı ancak YPG bunu PKK elebaşı Öcalan'a adadı. Pentagon bu olayı kınadı ancak YPG, Rakka'yı PKK ve Öcalan'ın ideolojisi ile aldığını iddia ediyor. Siz bu değerlendirmeye katılıyor musunuz?" sorusu üzerine Dunford, "PKK'yı bir terör örgütü olarak kınıyoruz. Türk müttefiklerimizin yanındayız ve onların PKK ile ilgili tanımlarını paylaşıyoruz." yanıtını verdi.

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