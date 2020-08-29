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Dünya

ABD Genelkurmay Başkanı: Ordu, 3 Kasım seçimlerinde bir rol oynamayacak

29 Ağustos 2020 15:44

T24 Dış Haberler

ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley, ordunun 3 Kasım'da yapılacak genel seçimlerde hiçbir rol oynamayacağını ve potansiyel anlaşmazlıkların çözülmesi için devreye girmeyeceğini ifade etti.

Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nin sorularına bir mektupla yanıt veren Milley, "ABD yasaları seçim prosedürlerini ve olası anlaşmazlıklarda yapılacakları belirler. Ben orduyu bu denklemin bir parçası olarak görmüyorum" yazdı.

Milley, seçimlerden sonra seçim sonuçları tartışmalar ve anlaşmazlığı sebep olursa bunu çözmenin ordunun değil, yargı ve Kongre'nin işi olduğunu söyledi.

Milley, ABD ordusunun apolitik kalması gerektiğine inandığını söyledi.

Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden daha önce Başkan Donald Trump'ın seçimleri kaybetmesi durumunda Beyaz Saray'ı terk etmeyeceğini ve askerlerin onu çıkarması gerekeceğini iddia etmişti.

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